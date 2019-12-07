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Количество раненых в результате столкновения в Нижнем Новгороде автомобилей, одна из которых протаранила пешеходов, увеличилось до 13 человек.

Во время ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих, — передаёт ТАСС со ссылкой на ГИБДД....