Бывшая студентка СПбГУ подтвердила в суде, что историк Соколов избил её

https://static.news.ru/photo/00c78038-0317-11eb-b93e-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Пржигодзкая Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета подтвердила в суде, что историк Олег Соколов издевался над ней и применял к ней физическую силу. Сегодня в Октябрьском райсуде Петербурга слушается дело о защите чести и достоинства, инициированное профессором.

Екатерина Пржигодзкая заявила, что будучи студенткой состояла в романтических отношениях со своим преподавателем. Рукоприкладство произошло в ноябре 2008 года. Поводом для него послужило желание девушки расстаться с Соколовым.

Он вёл себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, он стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, в какой-то момент он стал меня душить. Всё это происходило при свечах, — приводит РИА Новости слова Пржигодзкой.

Пржигодзкая добавила, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили. Ранее эту историю она рассказала журналистам. Интервью появилось на видеоплатформе Premier в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

Соколов заявил, что приведённые высказывания не соответствуют действительности, и обратился в суд. В качестве ответчика по делу помимо его бывшей студентки выступает ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Историк требует удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.

Пржигодзкая была не единственной, кто обвинял Соколова в домогательствах. Его бывшие студентки не раз рассказывали в СМИ, что преподаватель неоднократно вступал в отношения с ученицами. По словам девушек, с возлюбленными историк вёл себя грубо. Одна из них, скрывая свою личность, в 2018 году опубликовала заявление в полицию, где жаловалась на истязания, реакции правоохранительных органов тогда не последовало.