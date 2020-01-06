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Мужчина напал на подростка в центре Москвы. 20-летний молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо.

Причиной конфликта стали вражда и неприемлемость другой идеологии. Школьника доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Сообщается, что врачи также диагностировали у него перелом спинки носа и носовой перегородки....