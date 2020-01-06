В пресс-службе МЧС по Москве сообщили, что на севере столицы загорелись бытовки. На место происшествия прибыли пожарные.
Инцидент произошёл по адресу: Лихоборская набережная, дом 5, строение 2. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров. Спасатели достали из огня двух человек.
В 18:20 мск огонь удалось ликвидировать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ. Происшествие случилось в районе Митино на улице Дубравной.
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