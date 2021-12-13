«Было всё хорошо»: тренер рассказал о подорвавшем монастырь в Серпухове

Подорвавший женский монастырь в Серпухове бывший ученик церковно-приходской школы раньше вёл себя обычно, не создавал проблем в коллективе, рассказал его бывший тренер по стритлифтингу Фил Савостин. Он сообщил «Москве 24», что знал парня с положительной стороны, ему не приходилось делать замечания во время совместной работы в 2017-2018 годах.

В коллективе никаких проблем не было, но и не был лидером в компании. По поведению было всё хорошо. <...> Он перестал тренироваться, возможно, из-за семейных проблем, поскольку он то был у бабушки, то у мамы, был постоянный делёж. Плюс у них начались споры и мне позвонила мама, сказав, что он будет жить у неё, а они живут далеко от центра, где проходят тренировки, им неудобно добираться, — вспомнил Савостин.

Тренер добавил, что спорт нападавшему был интересен, он начал показывать результаты на соревнованиях.

При взрыве в женском монастыре в Серпухове пострадали 12 человек, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии. Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошёл 13 декабря. Самодельное взрывное устройство на территорию обители пронёс 18-летний выпускник церковно-приходской школы, он погиб.

Ранее священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус (отец Андрей) в разговоре с NEWS.ru допустил версию о том, что 18-летний молодой человек мог подорвать самодельное взрывное устройство из-за унижений со стороны других людей. Собеседник отметил — главное, что подростки могут сделать в такой ситуации — «не молчать» и обратиться за помощью.