Брянский депутат хочет привлечь газету по ужесточённой статье УК за клевету

https://static.news.ru/photo/4a0d1674-8aec-11eb-91c6-96000091f725_660.jpg Сергей Курденко Фото: bryansk.spravedlivo.ru

Депутат брянской областной думы от «Справедливой России» Сергей Курденко решил привлечь местное независимое издание «Комсомолец Брянска» по недавно ужесточённой статье УК «Клевета» за публикацию письма читателя, критически оценивающего работу региональной власти. Об этом говорится в заявлении парламентария на имя областного прокурора Александра Войтовича, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru.

NEWS.ru

Сергей Курденко пишет, что в номере газеты «Комсомолец Брянска» от 28 января опубликовано письмо читателя Е. Чистохвалова, в которой он назвал власть в Брянской области «трусливой» и «тупой». Депутат считает, что данная публикация является «прямым умыслом» редактора издания Владимира Панихина «с целю опорочить брянскую власть и негативно настроить своих читателей, так как он, в силу своего опыта работы в журналистике, не мог не осознавать, что распространяет именно ложные сведения, не соответствующие действительности».

Кроме того, мой личный журналистский опыт подсказывает мне, что ни письма в редакционную почту, ни автора Е. Чистохвалова в природе не существует, а письмо в редакцию является личным творчеством главного редактора В. Панихина, — утверждает Курденко.

Депутат также обращает внимание, что 30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность по статье УК «Клевета». Согласно нововведениям, уголовной ответственности подлежит распространение заведомо ложных сведений в СМИ «в отношении нескольких лиц в том числе индивидуально неопределённых».

Кроме этого, Сергей Курденко хочет, чтобы силовики проверили независимое издание на предмет «оскорбления в отношении высшего должностного лица Брянской области — губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза при исполнении им своих обязанностей».

Как указано на сайте Заксобрания Брянской области, 61-летний Сергей Курденко в 2000–2005 годах работал «юристом и руководителем региональной приёмной Московско-Хельсинской группы по правам человека». В 2003–2018 годах он был гендиректором ООО «Редакция газеты Либеральный вестник». Также известно, что в 1998 году Курденко был помощником депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а позднее он связал свою политическую биографию с партией «Справедливая Россия» и в 2013–2020 годах даже был главой регионального отделения. С сентября 2019 года Курденко является также председателем комитета региональной думы по законодательству и местному самоуправлению.

Газету «Комсомолец Брянска» Владимир Панихин издаёт с 2001 года. На её страницах регулярно появляются критические материалы не только в адрес руководства региона, но и системной оппозиции, в том числе и Сергея Курденко. Издание предполагало, что он мог быть «политическим спойлером» губернатора Александра Богомаза.

Брянская «Справедливая Россия» при Курденко окончательно потеряла свою оппозиционную идентичность. Сам Курденко благодаря приятельским отношениям с А. Богомазом замечательно встроился во власть, возглавив комитет по законодательству облдумы, — писала газета.

Как рассказал NEWS.ru Владимир Панихин, за последние годы ему неоднократно приходилось сталкиваться с давлением со стороны силовиков и чиновников и даже с намёками, что против него будут заведены уголовные дела. Газета «Комсомолец Брянска» печатается за пределами Брянской области, поскольку местные типографии отказываются иметь дело с оппозиционным СМИ. Также, по словам журналиста, проблемы возникают с распространением печатного издания через сеть киосков, в результате значительную часть тиража приходится реализовывать через подписчиков.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал про брянского пенсионера Сергея Маслова, которого, как и оппозиционера Алексея Навального, обвинили в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Последним стал умерший в 1996 году Василий Богомаз — отец нынешнего губернатора региона Александра Богомаза.