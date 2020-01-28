https://static.news.ru/photo/8f25b586-41aa-11ea-a422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришёл к следователям. Он явился в Батайский следственный отдел СК РФ.

Он сам пришёл с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания, — сообщил источник ТАСС.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Дети в настоящий момент находятся в одной из больниц Подмосковья. Ранее NEWS.ru писал, что с ними встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он угостил детей клубникой и пообещал найти работу их отцу.