https://static.news.ru/photo/d6972978-40f0-11ea-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево.

Дети в настоящий момент находятся в одной из больниц Подмосковья. Как передаёт канал «360», Воробьёв угостил братьев клубникой и позвал их на экскурсию в океанариум. После визита губернатор в соцсетях пообещал найти работу отцу мальчиков.

Работающий с детьми врач рассказал, что с их матерью, бабушкой и дедушкой удалось выйти на связь. Братьям могут найти приёмную семью, если родственники откажутся их принять. Специалист отметил, что дети «очень контактные».

Как сообщал NEWS.ru, 26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве, работал вахтовым методом и часто оставлял детей в Центре социальной помощи, когда уезжал на заработки. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. В 2017 году она получила предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, после того как оставленные одни дома дети обварились кипятком.