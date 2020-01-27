https://static.news.ru/photo/6b8bc6e0-40f8-11ea-beff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о желании забрать сыновей. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края.

Там рассказали, что у женщины новая семья. Она сейчас беременна третьим ребёнком, поэтому сама не может полететь за детьми на самолёте. Решение о возвращении детей должны принять органы опеки и попечительства, передаёт РБК.

Надеемся, что в течение трёх дней всё решится, — отметили в министерстве.

Как сообщает «Интерфакс», мальчики помнят свою родительницу. По их словам, она сама ушла, оставив их с отцом. По сведениям, которые предоставила детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова, женщина ранее получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве, работал вахтовым методом и часто оставлял детей в Центре социальной помощи, когда уезжал на заработки. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево.

Дети в настоящий момент находятся в одной из больниц Подмосковья. Ранее NEWS.ru писал, что с ними встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он угостил детей клубникой и пообещал найти работу их отцу.