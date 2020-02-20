https://static.news.ru/photo/ecb0d60c-537c-11ea-b9f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Facebook.com/Cid Gomes

Огнестрельным ранением закончилась попытка взять штурмом территорию бастующих военных полицейских в городе Собрал для члена верхней палаты парламента Сида Гомеса.

В штате Сеара сохраняется сложная ситуация в связи с забастовкой полицейских, недовольных своими зарплатами. Двое стражей правопорядка были арестованы при попытке спустить шины автомобилей силового ведомства, также группа неизвестных завладела десятком полицейских автомобилей, передаёт ТАСС.

При попытке Гомеса протаранить ограждение гарнизона, ворота с обратной стороны сдерживали несколько десятков человек в балаклавах, кто-то из них начал стрелять в стёкла кабины. Брат раненого сенатора, заместитель председателя Демократической рабочей партии Сиро Гомес, заявил, что полученные раны не угрожают жизни политика, пули прошли в обход жизненно важных органов.

В настоящий момент расследование ведётся в отношении 260 бастующих человек, а местное заксобрание рассматривает вопрос о повышении окладов в правоохранительных органах штата.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Казахстана после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области завели порядка 90 уголовных дел.