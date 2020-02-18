https://static.news.ru/photo/81b53614-52db-11ea-a030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Voronin/AP/TASS

Правоохранительные органы Казахстана после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области завели порядка 90 уголовных дел.

Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам, — рассказал журналистам первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на субботу, 8 февраля. Как сообщал NEWS.ru, к ситуации мог привести дорожный конфликт. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 10 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках. Бердибек Сапарбаев возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, пострадавшими в ходе массовых беспорядков в Казахстане стали 185 человек.