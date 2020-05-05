Борт Москва — Уфа подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/809ff428-8ede-11ea-a557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Zillmann/http://imagebroker.com/Global Look Press

Пассажирский лайнер, вылетевший из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, самолёт должен приземлиться через 35 минут.

Это уже не первое «минирование» воздушного судна за последние дни. Аналогичный инцидент произошёл 4 мая с рейсом Москва — Санкт-Петербург. Анонимное сообщение о якобы заложенной на борту бомбе поступило в аэропорт Шереметьево. После приземления самолёт был осмотрен специалистами. Взрывного устройства они не нашли.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные злоумышленники «заминировали» все самолёты в Шереметьево, а также сообщили о взрывных устройствах на шести воздушных судах, выполнявших рейсы.