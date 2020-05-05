Борт Москва — Уфа подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Пассажирский лайнер, вылетевший из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. Об этом сообщили в экстренных службах.
По предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту, — сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, самолёт должен приземлиться через 35 минут.
Это уже не первое «минирование» воздушного судна за последние дни. Аналогичный инцидент произошёл 4 мая с рейсом Москва — Санкт-Петербург. Анонимное сообщение о якобы заложенной на борту бомбе поступило в аэропорт Шереметьево. После приземления самолёт был осмотрен специалистами. Взрывного устройства они не нашли.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные злоумышленники «заминировали» все самолёты в Шереметьево, а также сообщили о взрывных устройствах на шести воздушных судах, выполнявших рейсы.