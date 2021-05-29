Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и Интернета

https://static.news.ru/photo/2b5f9eaa-c1e1-11eb-bfa8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Крупная авария оставила без связи большую часть Камчатки. Люди остались без Интернета, телефоны также не работают, передаёт ТАСС со ссылкой на компанию «Ростелеком».

Авария повлияла на все сферы жизни Камчатки, которые зависят от доступа в Сеть. Парализованы банковская система, а также делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают оплату не только картами, но и наличными: системы учёта товарооборота, как оказалось, тоже «завязаны» на Интернет и не могут проводить данные о покупках. Перейти в «ручной режим» многие продавцы не решаются.

В 15:06 по Камчатскому времени (06:06 мск) зафиксировали аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк — Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов «Ростелекома» отсутствуют Интернет и частично телефонная связь, — рассказала директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» Любовь Алексеева.

В «Ростелекоме» затруднились назвать точное количество абонентов, на которых повлияла авария. Сроки восстановления связи пока также неизвестны.

Как уточняет РИА Новости, с 15:10 по местному времени (06:10 мск) на Камчатке также пропала сотовая связь у провайдеров «Билайн», «Мегафон», Tele2. Отсутствуют мобильный Интернет и кабельное ТВ, а СМС приходят с перебоями.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе видеохостинга YouTube. Он работал с перебоями в нескольких странах.