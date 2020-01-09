https://static.news.ru/photo/70e586ec-32b3-11ea-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, которые подозреваются в торговле наркотиками при помощи Интернета и IP-телефонии. У них полицейские изъяли более 30 кг амфетамина. Данную информацию журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что одновременно в Петербурге полицией проводились 17 обысков, в результате которых задержаны семь человек. В их числе предполагаемый организатор преступного сообщества, системный администратор, два оператора и три «закладчика».

В результате обысков у обвиняемых и в используемых ими жилых помещениях обнаружено свыше 30 кг амфетамина, компьютеры, роутеры, телефоны, предметы. Также изъяты поддельные документы и несколько машин премиум-класса, — приводит ТАСС слова Ирины Волк.

Отмечается, что злоумышленники распространяли агрессивную рекламу противозаконного магазина в увеселительных заведениях, ночных клубах, а также путём рассылки сообщений наркопотребителям.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в 2019 году заблокировали около 21 тысячи сайтов с информацией о наркотиках. Большая их часть имела «зарубежную прописку».