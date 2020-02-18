https://static.news.ru/photo/12bf197a-524d-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Ye/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор города Диффа в Нигере Исса Ламине сообщила о гибели 20 человек во время давки за еду. Среди погибших было пятеро детей.

Инцидент произошёл в лагере, который был создан специально для беженцев из Нигерии. Продукты, одежду и деньги людям раздавали от имени губернатора соседнего нигерийского штата Борно Бабагана Умара Зулума.

Как только первые в очереди получили помощь, толпа начала «кипеть». Слабые упали на землю, детей и женщин затоптали, — цитирует очевидцев ТСН.

NEWS.ru сообщал ранее, что Нигерия попала в список самых опасных для туристов стран. Она вошла в рейтинг с медицинской точки зрения.