16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Бизнесмена застрелили в бане в подмосковной деревне под Одинцово

04:57, 04 ноября 2021
Бизнесмена застрелили в бане в подмосковной деревне под Одинцово Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Неизвестные застрелили предпринимателя в бане в подмосковной деревне Дютьково под Одинцово. По данным РЕН ТВ, мужчина был убит из обреза.

Происшествие случилось в ночь на 4 ноября. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. По данным издания, зовут бизнесмена Р. Ханов, он был зарегистрирован в качестве ИП.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины убийства коммерсанта устанавливаются.

Днём ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. Задержанным является житель Подольска, который знаком с дочерью потерпевшего. Мужчина признался, что убил Новосельцева из-за долга в 6 млн рублей.

Ранее в Иркутской области был задержан мужчина, который скрывался 25 лет после совершения убийства. Ему предъявлено обвинение.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео