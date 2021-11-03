Бизнесмена застрелили в бане в подмосковной деревне под Одинцово

Неизвестные застрелили предпринимателя в бане в подмосковной деревне Дютьково под Одинцово. По данным РЕН ТВ, мужчина был убит из обреза.
Происшествие
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины убийства коммерсанта устанавливаются.
Днём ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. Задержанным является житель Подольска, который знаком с дочерью потерпевшего. Мужчина признался, что убил Новосельцева из-за долга в 6 млн рублей.
Ранее в Иркутской области был задержан мужчина, который скрывался 25 лет после совершения убийства. Ему предъявлено обвинение.