Бастрыкин «взял на карандаш» гибель дочери актёра Конкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать тщательную оценку всем обстоятельствам гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии Конкиной.
Руководитель ведомства распорядился тщательно проработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей, а также проверить все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и дать им надлежащую правовую оценку. Выполнение поручения взято Бастрыкиным на контроль,
Ранее заслуженный артист России Владимир Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство. По словам актёра, его дочь София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». Артист предположил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействиями неустановленных ныне лиц». В своём письме он также выразил готовность сотрудничать со следствием в целях достижения «истины произошедшего».
София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра в ночь на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.
Друг Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова, который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели, писал NEWS.ru.
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