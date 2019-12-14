https://static.news.ru/photo/b994fe70-1e74-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в городе Карпинске башенный кран упал на проезжую часть.

Инцидент произошёл днём на стройплощадке жилого многоквартирного дома во время подъёма металлической решётки. Башенный кран упал на проезжую часть дороги по улице Луначарского. Крановщик доставлен в больницу. Следователи проводят проверку по данному факту. Они уже запросили документацию по соблюдению мер техники безопасности на площадке, говорится на сайте СК.

Ранее NEWS.ru писал, что часть башенного крана обрушилась на проспекте Мира в Москве. В результате инцидента пострадал один человек.