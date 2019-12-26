Музыкант из группы «Мёртвый месяц» упал на пути на станции Китай-город.
Сообщается, что у Алексея Галыгина закружилась голова. Машинист остановил состав в нескольких метрах от бас-гитариста. Мужчину увезли в НИИ Склифосовского. Медики отмечают, что видимых травм у него нет. На данный момент он проходит полное обследование,
NEWS.ru сообщал о пассажире, который выплатит метрополитену штраф в 20 тысяч рублей после падения на рельсы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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