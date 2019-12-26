https://static.news.ru/photo/eb5d331c-27f4-11ea-b95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант из группы «Мёртвый месяц» упал на пути на станции Китай-город.

Сообщается, что у Алексея Галыгина закружилась голова. Машинист остановил состав в нескольких метрах от бас-гитариста. Мужчину увезли в НИИ Склифосовского. Медики отмечают, что видимых травм у него нет. На данный момент он проходит полное обследование, пишет «МК».

NEWS.ru сообщал о пассажире, который выплатит метрополитену штраф в 20 тысяч рублей после падения на рельсы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.