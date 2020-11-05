Автомобиль загорелся на МКАД

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Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД. Из-за этого съезд на внешнюю сторону магистрали пришлось перекрыть, рассказали представители Дептранса Москвы в своём Telegram-канале. На месте ЧП работают спасательные службы.

На 45 км МКАД загорелся автомобиль на съезде с Киевского шоссе. Будьте внимательны, съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт. Объезжайте, — передаёт ведомство.

Накануне водитель, находившаяся на рулём автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время управления транспортным средством. Это и стало, по предварительным данным, причиной аварии. Сейчас гражданка находится в шоковом состоянии. В момент ДТП она была трезвой.

Департамент транспорта мегаполиса опубликовал момент аварии на остановке в столице.

За автомобилем числится четыре оплаченных штрафа: один штраф — за превышение скорости на 20–40 км/ч, три штрафа — за пересечение сплошной линии.

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы 5 ноября 2020 года. Пострадали, по предварительной информации, четыре человека — две женщины и двое детей.

ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская». До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора.

Также 5 ноября в центре столицы перевернулся полицейский микроавтобус. В результате две полосы перекрыты для движения транспорта. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, полицейский микроавтобус опрокинулся в результате столкновения с легковушкой Renault. По предварительной информации, пострадавших нет, писал NEWS.ru.