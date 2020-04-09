Автомобиль ДПС перевернулся из-за кошки в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/3fbc869e-7a5a-11ea-980f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник ДПС, ехавший 9 апреля на служебном автомобиле в центре Москвы, увернулся от наезда на выскочившую перед машиной кошку, но не смог избежать столкновения.

Мужчина испугался, когда на повороте под колёса бросилась кошка. Её он смог объехать, но попал в ДТП. В результате инцидента сотрудник ДПС не пострадал, передаёт Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что очевидцы запечатлели на видео тигра на одной из дорог города Иваново. Хищная кошка выскочила на проезжую часть из машины. Вслед за животным из автомобиля вышел его хозяин. Мужчина держал животное на поводке, однако в какой-то момент оно смогло вырваться и предприняло попытку побега. Дрессировщик смог поймать тигра, однако чем закончилась «прогулка», неизвестно.