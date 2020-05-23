Авиакатастрофу в Пакистане планируют расследовать за три месяца

https://static.news.ru/photo/b17b1f98-9d37-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследование авиакатастрофы в Пакистане, в результате которой погибли 97 человек, планируют уложить в три месяца. Об этом сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан.

Он добавил, что расследование будет «максимально прозрачным», а его выводы станут достоянием общественности.

Комиссия уже приступила к расследованию, в ближайшее время к нему присоединятся эксперты компании Airbus из Франции и Германии, — передаёт слова министра телеканал Bool News.

Также министерство намерено уточнить статус жилых построек в районе аэропорта в Карачи, где рухнул Airbus A320. Глава ведомства заявил, что порядка полутора тысяч акров земель в месте катастрофы застроены незаконно, высокие здания запрещены возле аэропортов. Гулам Сарвар Хан добавил, что это «ошибки правления предыдущих режимов».

Высокие здания запрещены около аэропортов. Если вблизи аэропорта будут найдены незаконные жилые постройки, то будут приняты соответствующие меры, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 90 человек стали жертвами крушенияпассажирского лайнера Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний недалеко от аэропорта города Карачи.