Арестант СИЗО «Водник» в Москве покончил с собой

https://static.news.ru/photo/035cae40-0ec0-11eb-bb97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый совершил суицид в камере московского СИЗО-5 «Водник». Проводится доследственная проверка по факту доведения до самоубийства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

10 октября в женском СИЗО-6 покончила с собой арестованная по уголовному делу о наркотиках, которая провела в камере всего три дня.

В СИЗО-5 «Водник» в настоящее время находится актёр Михаил Ефремов, который был приговорён к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что замначальника этого следственного изолятора Сергея Мацкевича подозревают в растрате. По версии следствия, он вступил в сговор с подчинёнными и украл предназначенные для заключённых продукты на сумму 15 тысяч рублей.