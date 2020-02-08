https://static.news.ru/photo/195fa282-4b99-11ea-8187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь возникшего в ночь на 10 февраля пожара составляет 200 квадратных метров.

ЧП произошло на Профсоюзной улице на Юго-Западе столицы. По свидетельствам очевидцев, внутри ангара взрываются баллоны и возникла опасность перехода огня на соседнее здание. Вся площадь ангара — порядка 400 квадратных метров, передаёт ТАСС. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как писал NEWS.ru ранее, пожар произошёл на площади 1600 квадратных метров в здании мебельного производства в городе Радужный Владимирской области. Открытый огонь потушили за 2,5 часа.