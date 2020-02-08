Площадь возникшего в ночь на 10 февраля пожара составляет 200 квадратных метров.
ЧП произошло на Профсоюзной улице на Юго-Западе столицы. По свидетельствам очевидцев, внутри ангара взрываются баллоны и возникла опасность перехода огня на соседнее здание. Вся площадь ангара — порядка 400 квадратных метров,
Как писал NEWS.ru ранее, пожар произошёл на площади 1600 квадратных метров в здании мебельного производства в городе Радужный Владимирской области. Открытый огонь потушили за 2,5 часа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен