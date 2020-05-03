Аэропорт «Рига» закрыли из-за потерявшегося дрона

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Воздушное пространство рижского аэропорта закрыто из-за потерявшегося беспилотника, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается. Об этом написал в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс.

Глава пресс-службы аэропорта «Рига» также подтвердила, что из-за инйидента с дроном лайнеру авиакомпании SmartLynx Урумчи-Рига пришлось сесть в Таллине, передаёт агентство LETA.

Беспилотный летательный аппарат принадлежит компании-производителю дронов «UAVFactory». У него в субботу по техническим причинам отключилась система управления. Аппарат весит 26 кг, а лететь может со скоростью примерно 70 километров в час.

Ранее NEWS.ru писал, что запаса топлива дрону хватит ещё на 90 часов полёта.