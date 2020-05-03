В Латвии до сих пор не могут найти улетевший крупный дрон

https://static.news.ru/photo/84d5e314-8d25-11ea-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Civilās aviācijas aģentūra /twitter.com

Вернуть управление над пропавшим в субботу беспилотником размерами 5,5 м на 3,5 м так пока и не удалось, а его точное местонахождение неизвестно. Об этом сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев.

По его словам, органы управления воздушным пространством стран-соседей уже в курсе ситуации, на случай если беспилотный летательный аппарат пересечёт их границу.

Дрон мог находиться на высоте более 220 метров, когда у него по техническим причинам отключилась система управления. Последний раз его засекли в районе Бауски и Адажи.

Винцев при этом утверждает, что это первый подобный случай в Латвии. Дело в том, что люди пользуются беспилотниками гораздо меньших размеров, которые не могут далеко улететь. Иногда они просто врезались в дерево.

Однако пропавший беспилотник гораздо больше, передаёт агентство BNS. Он весит 26 кг, а лететь может со скоростью примерно 70 километров в час. Запас горючего позволит дрону находиться в воздухе примерно ещё 90 часов.

Как писал NEWS.ru, ранее «Яндекс» предложил разрешить беспилотные автомобили в ряде регионов.