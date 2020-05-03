В Латвии до сих пор не могут найти улетевший крупный дрон

Вернуть управление над пропавшим в субботу беспилотником размерами 5,5 м на 3,5 м так пока и не удалось, а его точное местонахождение неизвестно. Об этом сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев.
По его словам, органы управления воздушным пространством стран-соседей уже в курсе ситуации, на случай если беспилотный летательный аппарат пересечёт их границу.
Дрон мог находиться на высоте более 220 метров, когда у него по техническим причинам отключилась система управления. Последний раз его засекли в районе Бауски и Адажи.
Винцев при этом утверждает, что это первый подобный случай в Латвии. Дело в том, что люди пользуются беспилотниками гораздо меньших размеров, которые не могут далеко улететь. Иногда они просто врезались в дерево.
Однако пропавший беспилотник гораздо больше,
Как писал NEWS.ru, ранее «Яндекс» предложил разрешить беспилотные автомобили в ряде регионов.
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