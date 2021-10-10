Адвокат заявил, что Большой театр должен заплатить за гибель актёра

Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что Большой театр обязан выплатить родственникам погибшего актёра компенсацию. Евгений Кулеш погиб на рабочем месте, поэтому важно организовать не только уголовное, но и производственное расследование, сообщает KP.RU.

Именно его результаты повлияют на возможность компенсационных выплат для родственников артиста. Для этого директор театра должен дать распоряжение, чтобы создать специальную комиссию с привлечением прокуратуры, трудовой инспекции, Фонда социального страхования, органов власти.

Если будет доказано, что несчастный случай произошёл на производстве, у Большого театра появиться масса обязательств перед родственниками погибшего, — пояснил юрист.

По имеющимся данным, 38-летний актёр был разведён и жил вместе с матерью. Детей у него не было. В театре он прослужил большую часть своей жизни — почти 20 лет. Евгений Кулеш погиб во время показа спектакля «Садко» на глазах у зрителей, его придавила двухтонная декорация.

Ранее директор Театра наций Мария Ревякина прокомментировала гибель артиста Большого театра Евгения Кулеша во время спектакля. В своём Facebook она отметила, что случившееся можно назвать несчастным случаем, который произошёл из-за оплошности актёра.