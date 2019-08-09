https://static.news.ru/photo/09b905a2-b64e-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Адвокат режиссёра Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко сообщила, что у её доверителя изъяли лекарства от диабета. Именно поэтому ему пришлось вызывать скорую в изолятор временного содержания.

У него инсулинозависимый диабет, он в ОВД ещё делал инъекции при мне, а в СК ему не отдали эти препараты, поскольку ссылались на то, что препараты указаны как изъятые предметы, после этого его отвезли в ИВС, где к утру сахар поднялся до 37, — сказала Прилипко РИА Новости.

Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

11 августа Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать режиссёра. Его самого на заседании не было. Накануне Васильева госпитализировали из изолятора из-за повышенного уровня сахара в крови. Позже состояние режиссёра ухудшилось, его перевели в реанимацию, писал News.ru.