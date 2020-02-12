https://static.news.ru/photo/23f45872-4d98-11ea-94ac-fa163e074e61_660.jpg Александр Котельницкий Фото: Александр Щербак/ТАСС

Адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, признанного виновным в вымогательстве, в деталях рассказал о самоубийстве подзащитного в суде. По словам юриста Александра Котельницкого, суицид стал неожиданностью.

После того как судья зачитал приговор, и после слов «изменить меру пресечения», подзащитный отошёл. Я точно сейчас не помню... Я услышал хлопок, и он упал на лавочку, — отметил Котельницкий, уточнив, что Свиридов не выглядел подавленным в день самоубийства.

По словам адвоката, бывший силовик считал себя невиновным и надеялся, что «судья подойдёт объективно». Защита также надеялась, что обвиняемого с четвёртой стадией рака освободят от реального наказания.

Перед заседанием в Чертановском суде, который признал Свиридова виновным и приговорил к трём годам колонии, «ничего не предвещало», отметил Котельницкий.

Как писал NEWS.ru, другой адвокат Свиридова посчитал самоубийство в зале суда протестной реакцией на приговор.