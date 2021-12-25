«Семь человек мучают ребёнка»: Тепляков о своей версии скандала в МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков обвинил руководство вуза в том, что они не обеспечили процесс обучения под нужды девочки. По его мнению, у преподавателей сложилось предвзятое отношение к его дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Алиса готовилась к зачёту по истории, а нам внезапно написали — приходите, у вас будет промежуточная сессия. И приказ декана прислали. Ни на один вопрос нам не отвечали — ни о структуре проведения, ни о порядке проведения. Более часа её экзаменовали! 9-летний ребёнок, три профессора, четыре представителя учебной части. Зачем? — сказал Евгений.

Он добавил, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена. При этом, как рассказал отец девочки, его даже «близко не пустили на порог, семь человек мучают ребёнка более часа».

Ранее стало известно, что Тепляков планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его словам, были допущены при проведении экзамена. Он считает, что девочке дали слишком мало времени на подготовку по билету и вместо устного ответа заставили сдавать экзамен в том числе в письменной форме.