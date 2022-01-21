25 авто столкнулись на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве столкнулись 25 автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

25 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве. Из-за аварии образовалась большая пробка, движение заблокировано, — говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что вереница автомобилей перекрыла всю полосу для движения транспорта. Некоторые водители пострадавших авто смогли выйти из них. При этом в кадр не попали ни скорая помощь, ни машины МЧС.

На текущий момент причины аварии не уточняются. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Если будет установлено, что авария произошла из-за человеческого фактора, виновнику может грозить серьёзное наказание.

Ранее девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов в Красноярском крае. Пятеро пострадавших были госпитализированы.