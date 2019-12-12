Фото: Xinhua/Global Look Press

Пожар произошёл на нелегальной фабрике по производству пластика в пригороде столицы Бангладеш Дакки. Жертвами возгорания стали 13 человек, около 20 получили ранения.

Полиция разыскивает владельцев предприятия, которых хотят обвинить в гибели людей из-за халатности, уточняет France Presse. 

Ранее NEWS.ru писал, что в Дакке произошёл пожар в жилом доме. В результате погибли более 80 человек, причиной возгорания назвали взрыв газового баллона.

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