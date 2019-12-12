Пожар произошёл на нелегальной фабрике по производству пластика в пригороде столицы Бангладеш Дакки. Жертвами возгорания стали 13 человек, около 20 получили ранения.
Полиция разыскивает владельцев предприятия, которых хотят обвинить в гибели людей из-за халатности,
Update: At least 13 people have been killed in a fire that swept through an illegal plastics factory outside the Bangladeshi capital Dhaka.— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng)
https://t.co/QycPFN8C23 December 12, 2019
Ранее NEWS.ru писал, что в Дакке произошёл пожар в жилом доме. В результате погибли более 80 человек, причиной возгорания назвали взрыв газового баллона.
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