Фото: Xinhua/Global Look Press

В результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске пострадали 10 человек.

Пока 10, один тяжёлый, — передаёт слова информированного источника «Интерфакс». Количество военнослужащих среди пострадавших не уточняется. Как ранее писал NEWS.ru, спасатели планируют залить водой отсек авианосца «Адмирал Кузнецов». В нём...