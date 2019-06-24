https://static.news.ru/photo/8a0f5af8-965f-11e9-a9f3-fa163e074e61_1024.jpg The Last of Us Part 2 Фото: Sony Interactive Entertainment

Инсайдер Evil VR поделился возможной датой выхода постапокалиптического PS4-эксклюзива The Last of Us Part 2 («Одни из нас: Часть II»). Экшен должен поступить в продажу 14 февраля 2020 года.

If Sony’s not ready to give out new infos and a trailer for #TheLastOfUs2 , I’ll share you its release date: 14th Feb, 2020. Now I’m outta here. — EVIL VR (@EvilVR) 21 июня 2019 г.

Инсайдер ранее поделился точной информацией о ремейке Resident Evil 2, а также деталями будущих частей знаменитой серии. Февраль в качестве предполагаемого месяца релиза также указывал редактор Kotaku Джейсон Шрейер, а актриса Эшли Джонсон, озвучивающая главную героиню Элли, в середине июня даже на это намекнула .

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b — Jason Schreier (@jasonschreier) 29 мая 2019 г.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей. Мир игры стал больше, сложнее и более детализированным.

Ранее News.ru рассказал, что мобильная игра в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite принесла разработчикам $300 тысяч за первые 24 часа с момента релиза.