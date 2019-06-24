The Last of Us Part 2 Фото: Sony Interactive Entertainment

Инсайдер Evil VR поделился возможной датой выхода постапокалиптического PS4-эксклюзива The Last of Us Part 2 («Одни из нас: Часть II»). Экшен должен поступить в продажу 14 февраля 2020 года.

Инсайдер ранее поделился точной информацией о ремейке Resident Evil 2, а также деталями будущих частей знаменитой серии. Февраль в качестве предполагаемого месяца релиза также указывал редактор Kotaku Джейсон Шрейер, а актриса Эшли Джонсон, озвучивающая главную героиню Элли, в середине июня даже на это намекнула.

Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей. Мир игры стал больше, сложнее и более детализированным.

Ранее News.ru рассказал, что мобильная игра в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite принесла разработчикам $300 тысяч за первые 24 часа с момента релиза.

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