Инсайдер ранее поделился точной информацией о ремейке Resident Evil 2, а также деталями будущих частей знаменитой серии. Февраль в качестве предполагаемого месяца релиза также указывал редактор Kotaku Джейсон Шрейер, а актриса Эшли Джонсон, озвучивающая главную героиню Элли, в середине июня даже на это намекнула.
Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b
Действие сиквела развернётся спустя пять лет после оригинала. По словам разработчиков, они полностью переработали игровой движок, разработали новую боевую механику, создали новую аналоговую стелс-систему и полностью обновили анимацию, чтобы игроки смогли в полной мере насладиться гаммой чувств персонажей. Мир игры стал больше, сложнее и более детализированным.