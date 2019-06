If Sony’s not ready to give out new infos and a trailer for #TheLastOfUs2 , I’ll share you its release date: 14th Feb, 2020. Now I’m outta here.

Инсайдер ранее поделился точной информацией о ремейке Resident Evil 2, а также деталями будущих частей знаменитой серии. Февраль в качестве предполагаемого месяца релиза также указывал редактор Kotaku Джейсон Шрейер, а актриса Эшли Джонсон, озвучивающая главную героиню Элли, в середине июня даже на это намекнула .