Геймдизайнер Хидео Кодзима объявил о своём появлении на фестивале гик-культуры San Diego Comic-Con 2019. Разработчик посетит мероприятие вместе с режиссёром Николасом Виндингом Рефном («Неоновый демон»).
Как именно творческий дуэт примет участие в выставке, пока неизвестно. Вероятно, Кодзима и Рефн появятся на совместной панели, где они будут обсуждать проекты друг друга. Постановщик «Драйва», как стало известно из последнего трейлера PS4-эксклюзива Death Stranding, появится в игре в качестве одного из второстепенных персонажей.
San Diego Comic-Con 2019 пройдёт с 18 по 21 июля.
Ранее News.ru рассказал, что Death Stranding поступит в продажу в начале ноября. В создании игры помимо Рефна приняли участие Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Леа Сейду («007: Спектр»), Линдси Вагнер («Бионическая женщина») и режиссёр Гильермо дель Торо («Форма воды»).