https://static.news.ru/photo/5fc88494-9197-11e9-978d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fotorua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геймдизайнер Хидео Кодзима объявил о своём появлении на фестивале гик-культуры San Diego Comic-Con 2019. Разработчик посетит мероприятие вместе с режиссёром Николасом Виндингом Рефном («Неоновый демон»).

HIDEO KOJIMA x NICOLAS WINDING REFN.



Coming to SDCC 2019. pic.twitter.com/7hj3aoYLOR — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) 18 июня 2019 г.

Как именно творческий дуэт примет участие в выставке, пока неизвестно. Вероятно, Кодзима и Рефн появятся на совместной панели, где они будут обсуждать проекты друг друга. Постановщик «Драйва», как стало известно из последнего трейлера PS4-эксклюзива Death Stranding, появится в игре в качестве одного из второстепенных персонажей.

San Diego Comic-Con 2019 пройдёт с 18 по 21 июля.

Ранее News.ru рассказал, что Death Stranding поступит в продажу в начале ноября. В создании игры помимо Рефна приняли участие Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Леа Сейду («007: Спектр»), Линдси Вагнер («Бионическая женщина») и режиссёр Гильермо дель Торо («Форма воды»).

