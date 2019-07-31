На днях хоккеистов клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Ермак» из Ангарска обворовали во время тренировки на домашней арене. News.ru вспоминает другие случаи, когда «великолепная пятёрка и вратарь» или представители других игровых видов спорта оказывались бессильны против дерзких «прорывов» криминальных личностей.

«Чёрная дыра» в Нижнем Новгороде

В конце июля российские хоккейные клубы всех лиг традиционно возвращаются с каникул и начинают подготовку к новому сезону. А вместе с интересом болельщиков к своим любимцам после «летней спячки» пробуждается и нездоровая тяга определённой группы лиц к личным вещам хоккеистов и их обмундированию. А когда настаёт самый удобный момент, чтобы, как говаривал известный киноперсонаж Леонида Куравлёва из легендарной отечественной комедии, «удачно зайти»? Правильно, в самый разгар тренировки.

Хоккеисты ангарского «Ермака», наверное, полагали, что проживание во время первого тренировочного сбора в гостинице, которая находится непосредственно в местном Ледовом дворце, создаст им дополнительные удобства и почти что домашнюю атмосферу. Но это не остановило злоумышленников, забравших у занятых на тренировке хоккеистов деньги и технику. Правда, правоохранительные органы сработали оперативно, и уже спустя сутки похищенное имущество возвратили владельцам. Но далеко не всегда у подобных историй бывает счастливый конец.

Два года назад во время традиционного предсезонного турнира в Нижнем Новгороде новостные ленты информагентств запестрели хоккейно-криминальными сводками: в местном Ледовом дворце обокрали екатеринбургский «Автомобилист». Похитителям было чем поживиться: тогдашний главный тренер уральцев Владимир Крикунов рассказал, что из раздевалки пропали 30 клюшек, пять пар коньков, из-за чего матч с казанским «Ак Барсом» на турнире пропустили защитник Михал Чайковски, нападающие Алексей Михнов и Рок Тичар. У форварда Артёма Гареева пропали спортивный костюм и рубашка. Прихватили воры и хоккейные шлемы, перчатки, а заодно и дорогое спортивное питание. Общая сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей.

Investigators release footage of Oxford Athletic Club locker room thief http://t.co/eAR2d3Ajkv pic.twitter.com/bdlxRXk3rV — WPXI (@WPXI) May 22, 2014

Мы накануне вечером выгрузили обмундирование в раздевалке во дворце. Закрыли её, всё вроде под охраной. Нам говорили, что дверь опечатана, всё нормально. Но я-то знаю, что это далеко не первый случай. Пошёл посмотреть — а там под трибуной можно спокойненько пролезть и оказаться в раздевалке. Вот вам и «опечатали»... Только мои команды обворовывают в Нижнем Новгороде уже третий раз! Когда приезжал сюда с «Нефтехимиком», у нас тоже клюшки пропадали, — рассказал Крикунов в интервью «Советскому спорту».

Наставник уральцев также посетовал, что по горячим следам похитителей не задержали, а позже это сделать уже практически невозможно. И самое печальное, что подобные случаи по ходу «Кубка губернатора Нижегородской области» происходили из года в год.

Мы полицейским показали дыру — они сами через неё в раздевалку пролезли. И ведь я ещё накануне охрану предупреждал — украдут! Помню же прошлые разы... Так и сказал им: «Вы клейте не клейте — всё равно украдут». И вот вам пожалуйста. Каждый год одно и то же..., — сокрушался главный тренер «Автомобилиста» в интервью «Советскому спорту».

Уральские «самоцветы» и «первоапрельская шутка» для Мальцева

Описанный случай — не единичный случай подобного рода, в который оказываются вовлечены хоккеисты из Екатеринбурга и Свердловской области. В феврале 2018 года в Верхней Пышме во время хоккейного матча между командами «Екатеринбург-2», представляющей молодёжный состав администрации города, и «Металлург» неизвестная барышня пробралась в раздевалку и унесла с собой кошельки и мобильные устройства на общую сумму в 200 тыс. рублей.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил, что во время матча в раздевалку «Екатеринбурга-2» заходила лишь одна женщина. Кстати, эту брюнетку почти сразу удалось опознать: её подозревали в краже вещей из... театральных гримёрок. Вот насколько разнообразен круг интересов уральских представительниц прекрасного пола: театр, хоккей...

Кстати, в своё время пострадал от воров и главная хоккейная звезда Екатеринбурга — Павел Дацюк. Но в данном случае пострадало не рабочее место — раздевалка, а квартира, которую злоумышленники, которых работники правоохранительных органов охарактеризовали как «суперпрофессионалов», обнесли в августе 2012 года на полтора миллиона рублей.

Десятью годами ранее в числе потерпевших от квартирной кражи оказался и другой легендарный отечественный хоккеист — Александр Мальцев. По злой иронии судьбы, преступники проникли в жильё спортсмена в ночь на первое апреля 2002 года, когда хозяева находились за городом. По оценке потерпевшего из квартиры исчезли $2,8 тыс. и 70 тыс. рублей наличными, все ювелирные украшения супруги хоккеиста, её норковая шуба, а также награды самого Мальцева: орден «За заслуги перед Отечеством», которым он был награждён лишь несколькими днями ранее, золотой перстень с бриллиантом, вручённый премьер-министром Канады всем участникам знаменитой Суперсерии 1972 года.

Больше всего мне жаль наград. А также волчьей шкуры, которую подарил мне друг. Меня уже обворовывали тридцать лет назад. Но тогда я был молодой и не так переживал по поводу случившегося. А теперь обидно вдвойне — ведь 20 апреля у меня день рождения. Преподнесли мне подарочек, паршивцы! — посетовал Мальцев в интервью изданию « Коммерсант ».

ONLY ON 2: a thief broke into this locker room at Memorial High stealing about $5,000 in baseball gear. @KJRH2HD pic.twitter.com/VHq2a0Gdz1 — Liz Bryant (@LizBryantTV) April 21, 2014

Бенди тоже в тренде

Впрочем, вернёмся от частных — хотя и громких — случаев квартирных краж к тем эпизодам, когда от визитов непрошенных гостей страдают целые команды. В марте того же 2002 года в городе Орске (Оренбургская область) в спорткомплексе «Юбилейный» прямо под носом у стражей порядка была совершена дерзкая кража. Обнаружилось это сразу после окончания матча между местной командой «Южный Урал» (опять Урал!) и ижевской «Ижсталью», когда обрадованные победой гости зашли в свою раздевалку. Сбив навесной замок с деревянной двери, вор прихватил деньги и ценные вещи. Причём для осуществления своего коварного плана ему хватило времени третьего периода матча — потому что ещё во втором перерыве всё в раздевалке было на своих местах.

Хоккеисты «Южного Урала» с пониманием и сочувствием отнеслись к проблемам гостей, поскольку годом ранее сами оказались в похожей ситуации, когда из их раздевалки пропала целая партия новых коньков.

А вот более «свежий» случай, имеющий отношение тоже к хоккею, но не с шайбой, а с мячом. В конце августа 2013 года тюменскую команду, прибывшую в казахстанский Костанай для участия в турнире по бенди (международное название хоккея с мячом), обокрали «аборигены» — правда, не в раздевалке Ледового спорткомплекса, а прямо в гостинице «Звёздная», где гости остановились. Среди похищенных вещей были мобильные телефоны и игровая приставка. Не побрезговали воры и наличными в сумме... 350 рублей.

«Репортаж из раздевалки» ценой в пять миллионов

Самый вопиющий инцидент произошел в июне этого года. Жертвами злоумышленников оказались игроки баскетбольного клуба «Химки». 10 июня подмосковная команда на площадке своей домашней арены — Баскетбольного центра Московской области — принимала столичных армейцев в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В двух первых встречах в гостях химчане уступили ЦСКА в упорной борьбе, а теперь навязать борьбу фавориту не получилось. Москвичи выиграли и матч (80:62), и всю серию, сохранив за собой титул чемпионов Единой лиги ВТБ.

Разочарование хозяев площадки усилилось в разы, когда они вернулись в свою раздевалку и обнаружили, что в ней кто-то серьёзно похозяйничал. Неизвестный, каким-то образом получив аккредитацию журналиста и ещё более непонятным образом проникнув в locker room (представителей СМИ служба безопасности ни под каким предлогом не может впустить в раздевалку по ходу матча — для этого есть строго регламентированные пять-семь минут после окончания встречи), насобирал в полном смысле слова богатую коллекцию из ценных вещей восьми игроков «жёлто-синих». Нанесённый «репортёром» ущерб в итоге оценили в 5 млн рублей.

Интересно, что игроки «Химок» обнаружили пропажу денег, часов, ювелирных изделий и других дорогостоящих вещей ещё в перерыве матча, но, разумеется, игра была продолжена. Кстати, не по этой ли причине хозяева паркета так и не смогли собраться и дать бой «армейцам»? Первым к сотрудникам службы безопасности обратился капитан команды Сергей Моня, попросивший посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

[видеоролик кражи]

И на записи отлично видно, как некий молодой человек, абсолютно не скрывая своё лицо, рыскает по шкафчикам игроков, их сумкам и рюкзакам, пока баскетболисты находятся на площадке. А затем, сложив добычу в баул красного цвета, спокойно покидает помещение.

Спасение обкрадываемых — дело рук самих обкрадываемых?

К поиску злоумышленника активно подключились сами пострадавшие — баскетболисты «Химок». Защитник Тони Крокер, форварды Малкольм Томас и Андрей Зубков, главная звезда команды Алексей Швед в своих соцсетях разместили фотографии и видеоролики, на которых отчётливо видно лицо вора, и попросили всех болельщиков помочь в расследовании преступления.

Во время финальной игры этот человек ограбил нашу раздевалку. Пропали деньги, часы и очень ценные для нас вещи. Тот, кто его видел или знает его имя, фамилию или местонахождение, — пишите сообщения БК «Химки». За полезную информацию — вознаграждение, — такой пост опубликовал в своём Instagram латвийский форвард подмосковной команды Янис Тимма.

При этом злоумышленник явно ставил перед собой максимальную задачу — «прошерстить» и раздевалку гостей. Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что видел этого человека возле раздевалки «армейцев». Тот даже попытался проникнуть внутрь под предлогом того, что ему «нужно в туалет», но получил от ворот поворот.

Важная деталь: криминальный эпизод случился именно в тот день, когда игрокам «Химок» выдали зарплату. Следователи предполагали, что вор мог об этом знать, поэтому и совершил свой дерзкий визит прямо в день решающей игры финала плей-офф. Выходя из Баскетбольного центра, преступник столкнулся с охранником, которого не насторожила большая красная сумка в руках молодого человека. Вся эта цепочка вопиюще халатных действий (точнее, бездействия) местной службы безопасности привела к тому, что злоумышленник спокойно скрылся в неизвестном направлении.

Все описанные случаи наталкивают на мысль, что руководству ледовых и прочих арен, на которых проводятся хоккейные и другие матчи самого разного уровня и ранга, впору распечатать и повесить на дверях раздевалок объявление с хорошо знакомым всем текстом о том, что «ответственности за оставленные вещи оно не несёт». Если охрана не справляется со своими обязанностями, то, перефразируя известную народную мудрость, спасение обкрадываемых — дело рук самих обкрадываемых.