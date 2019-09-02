https://static.news.ru/photo/08319f7a-cdbc-11e9-96ab-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский «Спартак», который нынешним летом возглавил бывший наставник российской сборной Олег Знарок, в своём первом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде в овертайме рижскому «Динамо» — 1:2ОТ.

На 12-й минуте хозяева открыли счёт, использовав численное преимущество: отличился шведский форвард Якоб Берглунд. «Спартак» отыгрался на 32-й минуте, также наказав соперника за удаление. Автором гола стал латвийский нападающий «красно-белых» Мартиньш Карсумс.

В овертайме команды провели на льду лишь 47 секунд, после чего канадец Эштон Картер отправил шайбу в ворота Никиты Беспалова и принёс два очка рижанам.

В ещё одном поединке игрового дня КХЛ минское «Динамо» на своей площадке проиграло нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). У хозяев отличились Тему Пулккинен (25-я минута) и Марк-Андре Граньяни (37-я), у гостей — Павел Порядин (7-я минута), Степан Захарчук (35-я), Александр Брынцев (49-я) и Денис Казионов (60-я, в пустые ворота).

Питерские «армейцы» в первом матче чемпионата КХЛ одержали победу в Магнитогорске, ранее писал News.ru.