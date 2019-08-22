https://static.news.ru/photo/f65a783c-c512-11e9-b5ef-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:5.

У нас много проблем, будут соответствующие выводы. Играли против хорошей команды. Много что не получилось. Будем работать и стараться, чтобы в дальнейшем не допускать провала, — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «красно-белых» заявил, что несмотря на то, что команда строится, он доволен ребятами.