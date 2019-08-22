Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:5.
У нас много проблем, будут соответствующие выводы. Играли против хорошей команды. Много что не получилось. Будем работать и стараться, чтобы в дальнейшем не допускать провала, — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Также наставник «красно-белых» заявил, что несмотря на то, что команда строится, он доволен ребятами.
Работать всегда нужно на счёт. Команда строится, она новая, что-то получается, что-то нет. У нас отличные игроки, всё будет хорошо. Мы сумеем сплотиться и пойти вперёд. Естественно, ЦСКА — отличная команда с хорошим подбором, но мы не слабее. Я доволен ребятами, — заключил он.