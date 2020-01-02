Женская сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 6:1 в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Словакии.
В составе сборной России шайбы забросили Кристина Глухарева (13-я, 29-я и 57-я минуты), Анастасия Петина (19), Илона Маркова (44), Анна Свиридова (55). У команды Финляндии отличилась Паулина Салонен (46).
Таким образом, сборная России в третий раз стала бронзовым призёром юниорского чемпионата мира (2015, 2017, 2020).
Ранее сборная России в заключительном матче группы В молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, одержала разгромную победу над командой Германии — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1), писал NEWS.ru.
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