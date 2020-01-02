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Известный хоккейный тренер Владимир Плющев считает, что молодёжной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Швейцарии поможет только дисциплина.

Своё мнение он выразил в интервью RT. Швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей, в рейтинге идут вверх. У них хорошие молодёжная и юношеская сборные — это не команды для...