Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Его супруга Анастасия Шубская беременна.
Об этом девушка
Мы тебя очень ждём, — написала она.
Ранее, как писал NEWS.ru, Шубская опубликовала видеозапись того, как их сын Сергей отпраздновал очередной хет-трик отца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На кадрах видно, как маленький ребёнок пальцем указывает на экран, когда там показывают 34-летнего нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз».
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