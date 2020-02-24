https://static.news.ru/photo/26ad3e6a-5740-11ea-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет отцом во второй раз. Его супруга Анастасия Шубская беременна.

Об этом девушка рассказала в своём Instagram. Она опубликовала фотографии с животом.

Мы тебя очень ждём, — написала она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шубская опубликовала видеозапись того, как их сын Сергей отпраздновал очередной хет-трик отца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На кадрах видно, как маленький ребёнок пальцем указывает на экран, когда там показывают 34-летнего нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз».