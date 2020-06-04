Жена Малкина заявила, что её супруг проводит время на катке с Путиным

https://static.news.ru/photo/b90e9600-a641-11ea-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: anna_kasterova/instagram

Жена российского нападающего хоккейного клуба «Питтсбург» Евгения Малкина Анна Кастерова заявила, что у России и США есть нерешённые вопросы.

Разве Америка — враг России? Да, у стран есть какие-то нерешённые политические вопросы, но это две огромные державы. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама живу в США. Но сильного политического противостояния между странами я не вижу, — приводит слова Кастеровой «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Евгений уважает президента России Владимира Путина и когда Малкин прибывает на родину, они с Путиным «проводят время вместе на катке».

Ранее Кастерова, которая живёт вместе со своим супругом в Соединённых Штатах, в очередной раз ответила на нападки хейтеров из-за двойного гражданства нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», писал NEWS.ru.