Защитник «Колорадо» Задоров перешёл в «Чикаго»

https://static.news.ru/photo/e866a84c-0bb4-11eb-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zadorov_16

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в результате обмена стал хоккеистом «Чикаго Блэкхокс», следует из сообщения пресс-службы чикагской команды.

Также в «Блэкхокс» переходит шведский защитник Антон Линдхольм. В «Колорадо» отправляются форварды Брэндон Саад и Деннис Гилберт.

TRADE ALERT: The #Blackhawks have acquired defensemen Nikita Zadorov and Anton Lindholm from Colorado in exchange for Brandon Saad and defenseman Dennis Gilbert. pic.twitter.com/rUf1xLoPbc — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 10, 2020

Известно, что Задоров находился в статусе ограниченно свободного агента. Его истёкшее соглашение, рассчитанное на один год, предусматривало зарплату $3,2 млн. «Чикаго» же собирается предложить хоккеисту новый контракт.

Дополнительно «Колорадо» объявил о продлении контракта с нападающим Валерием Ничушкиным — новый контракт рассчитан на два года.

Ране NEWS.ru писал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе не позволил забить новосибирской «Сибири» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Авторами заброшенных шайб стали Рид Буше (6-я минута), оформивший дубль Сергей Шумаков (7-я, спустя 58 секунд после первого гола и за 47 секунд до финальной сирены) и Корбэн Найт (44-я).