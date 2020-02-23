https://static.news.ru/photo/a8882082-561c-11ea-9f55-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Эйрс Фото: Pace Sagester/twitter.com

Первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был признан 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс.

Американский клуб «Каролина» по ходу матча против «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) экстренно подписал контракт на 500 долларов с Эйрсом. В итоге ему пришлось встать в ворота после травм двух основных голкиперов команды. Эйрс провёл на льду 28 минут 41 секунду, пропустил два гола и отразил восемь бросков.

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня. «Вашингтон» в гостях проиграл «Нью-Джерси» (2:3), а Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Третьей звездой дня признан российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, сообщает пресс-служба НХЛ. Шестёркин отразил 44 броска в матче с «Сан-Хосе» (3:2).

Как писал NEWS.ru, 700-ю шайбу Овечкин забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.