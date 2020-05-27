Вратарь «Динамо» Ерёменко останется в команде на 16-й сезон

Вратарь хоккейного клуба «Динамо» Александр Ерёменко подписал новый контракт с московской командой.
Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит односторонний характер, сообщает пресс-служба «Динамо».
Ерёменко является воспитанником динамовской школы, следующий сезон станет для него 16-м в составе команды. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 40-летний голкипер принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Ерёменко одержал четыре победы в пяти матчах, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.
КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.
Ранее сообщалось, что хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен