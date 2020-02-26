https://static.news.ru/photo/504345dc-5874-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Игроки ХК «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» задумывается провести матч регулярного чемпионата на территории России.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли рассказал, что лига планировала организовать игру «Кэпиталз» в следующем сезоне, но пока это не может случиться. Тем не менее руководство продолжает работу в этом направлении.

Очевидно, что у «Вашингтона» высокий авторитет в лиге и хорошая международная поддержка. Есть смысл в том, чтобы привезти их в другую страну, —приводит слова Дейли NBC.

В составе «Вашингтона» выступает пять российских хоккеистов: Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

После 64 игр регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 84 очка.

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как отреагировал нападающий и капитан команды россиянин Александр Овечкин на переход в клуб соотечественника Ильи Ковальчука, ранее писал NEWS.ru.