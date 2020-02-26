Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» задумывается провести матч регулярного чемпионата на территории России.
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли рассказал, что лига планировала организовать игру «Кэпиталз» в следующем сезоне, но пока это не может случиться. Тем не менее руководство продолжает работу в этом направлении.
Очевидно, что у «Вашингтона» высокий авторитет в лиге и хорошая международная поддержка. Есть смысл в том, чтобы привезти их в другую страну, —приводит слова Дейли NBC.
В составе «Вашингтона» выступает пять российских хоккеистов: Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
После 64 игр регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 84 очка.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как отреагировал нападающий и капитан команды россиянин Александр Овечкин на переход в клуб соотечественника Ильи Ковальчука, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен