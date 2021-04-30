Варламов превзошёл рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии

https://static.news.ru/photo/16065c38-aae4-11eb-a1da-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: sportbookmaker.ru

Рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии превзошёл российский голкипер Семён Варламов. Об этом сообщает ТАСС.

Варламов установил новый рекорд в ночь на воскресенье во время игры «Айлендерс» на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс». Предыдущее достижение в 178 минут 28 секунд принадлежало Гленну Зешу и было установлено в 1975 году.

Семён Варламов выступает за клуб «Айлендерс» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за клубы «Вашингтон» и «Колорадо». В текущем сезоне россиянин выходил на площадку в 32 матчах, одержал 18 побед, ещё шесть игр он отстоял на «ноль».

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

В составе «Авангарда» Илья Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина. Омская команда обыграла московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф в КХЛ со счётом 1:0. Ковальчук провёл в этом сезоне 40 матчей за «Авангард», в которых набрал 26 (9+17) очков.