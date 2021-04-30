Ковальчук покидает «Авангард» после победы в Кубке Гагарина

https://static.news.ru/photo/c5f1614e-a9b6-11eb-8951-96000091f725_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение, — рассказал генеральный менеджер Алексей Волков.

По мнению Волкова, Ковальчук внёс большой вклад в победу «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждём Илью обратно, он очень много сделал для «Авангарда», вёл команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина, — добавил он.

В составе «Авангарда» Илья Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина. Омская команда обыграла московский ЦСКА в шестом матче серии плей-офф в КХЛ со счётом 1:0. Ковальчук провёл в этом сезоне 40 матчей за «Авангард», в которых набрал 26 (9+17) очков.

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в шестом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 отпраздновал исход встречи с болельщиками. Фанаты скандировали оскорбительную кричалку, которую поддержал форвард.