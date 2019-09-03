https://static.news.ru/photo/81ba3734-ce67-11e9-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Сергеев Дмитрий и Алексей Морозов Фото: Александр Мысякин

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов поделился ожиданиями от нового сезона лиги, который стартует матчем в Ярославле.

От предстоящего сезона ждём открытия новых ярких звёзд. Здесь зажигаются яркие персоны. Очень много ребят прошли школу МХЛ, а затем заиграли на самом высоком уровне, — сказал он журналистам в Ярославле, добавив, что каждая команда проведёт по 64 игры в регулярном сезоне, а затем начнётся плей-офф турнира.

Перед стартом сезона МХЛ заключила трёхлетнее соглашение с одной из букмекерских контор, которая стала новым титульным партнёром лиги.

Надеемся на плодотворное сотрудничество, — сказал Морозов. — Мы входим в сезон с новым Кубком, новой эмблемой и новым титульным партнёром.

Директор добавил, что у Кубка новая концепция: на каждом «этаже» расположены все победители трофея.

Думаю, что в третьем десятилетии он станет на один этаж выше, а значит, будет потяжелее Кубка Гагарина (приз КХЛ. — News.ru), — заключил Морозов.

Сезон МХЛ стартует с матча «Локо» — «Алмаз» 3 сентября.

Ранее сообщалось, что тренер Ильназ Загитов, отец фигуристки Алины Загитовой, возглавил клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Ирбис» из системы казанского «Ак Барса», писал News.ru.