Умер партнёр Харламова хоккеист Юрий Гомоляко

https://static.news.ru/photo/3276ee1a-9856-11ea-8249-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гомоляко Фото: Василий Пономарев/РИА Новости

Хоккеист и тренер Юрий Гомоляко скончался на 74-м году жизни. Он играл за уфимский «Салават Юлаев», чебаркульскую «Звезду» и челябинский «Восход».

Хоккейный клуб «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям Юрия Петровича, — говорится в сообщении на сайте челябинского «Трактора».

Юрий Гомоляко в сезоне-1968/69 играл за «Звезду» в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Гусевым. Он также отец и первый тренер известного хоккеиста Сергея Гомоляко, мастера спорта международного класса.

Как писал NEWS.ru, экс-форвард хоккейной команды «Трактор» Павел Лазарев скончался после тренировки с ветеранами. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 48 лет. Согласно предварительной версии, хоккеист умер из-за оторвавшегося тромба. По словам директора клуба Ивана Сеничева, это трагическое событие вызвало у всех большое потрясение. Он являлся одним из самых лучших игроков за всю историю клуба.