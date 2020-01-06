https://static.news.ru/photo/49d0dffc-315a-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома в овертайме уступил новосибирской «Сибири» — 3:4ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

Уральцы к середине первого периода создали отрыв в два гола усилиями Павла Дацюка (5-я минута) и Найджела Доуса (9-я), однако до первого перерыва гости сумели отыграться благодаря точным броскам Егора Миловзорова (11-я минута) и Виктора Комарова (17-я).

На 30-й минуте Юусо Пуустинен вывел «Сибирь» вперёд, но Анатолий Голышев на 48-й минуте восстановил равновесие.

Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме ключевым стало удаление Павла Дацюка на исходе третьей минуты. За 39 секунд до завершения дополнительной пятиминутки Александр Шаров реализовал численное преимущество и принёс сибирякам победу.

«Автомобилист» (55 очков, 44 игры) остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции, «Сибирь» (49 очков, 44 игры) обошла уфимский «Салават Юлаев» и китайский «Куньлунь Ред Стар», поднявшись на шестую строчку таблицы «Востока».

Омский «Авангард» второй раз в сезоне проиграл казахстанскому «Барысу» с одним и тем же счётом, писал ранее NEWS.ru.