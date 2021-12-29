«Тяжёлый удар для хоккея»: главный тренер сборной России об отмене МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов назвал «тяжёлым ударом» отмену чемпионата мира 2022 года в Канаде. Как он сказал «Чемпионату», в первенство планеты было вложено много сил, однако «вмешались обстоятельства».

Отмена такого турнира — тяжёлый удар для хоккея в целом. IIHF (Международная федерация хоккея. — NEWS.ru), организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства, — заявил Зубов.

Наставник отметил, что в настоящее время хоккеисты сборной России находятся на карантине и ждут информации от организационного комитета МЧМ-2022. По его словам, организация обратных рейсов лежит на них.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что молодёжной сборной России присудили техническое поражение в матче МЧМ против Словакии. Сама игра так и не состоялась. Её отменили из-за случая заражения коронавирусом в российской команде.