Трём клубам из Канады разрешили играть в НХЛ на домашних аренах

https://static.news.ru/photo/546b97e4-4e15-11eb-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/imago sportfotodienst/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» получил официальное разрешение от властей провинции Британская Колумбия на проведение домашних игр нового сезона.

Рад подтвердить, что введённых усиленных мер по охране здоровья достаточно, чтобы в предстоящем сезоне безопасно проводить игры в Британской Колумбии. Вперёд, «Ванкувер»! — написал глава региона Джон Хорган в Twiiter.

After speaking with @fr_aquilini yesterday about the NHLâs return-to-play plan, Iâm pleased to confirm the enhanced health measures being put in place for the upcoming season mean games can safely be played here in BC.



Lets go @Canucks ! — John Horgan (@jjhorgan) January 3, 2021

Подобное разрешение 3 января от властей провинции Альберта получили канадские клубы НХЛ «Калгари» и «Эдмонтон», уточняет телеканал TSN.

Новый сезон начнётся 13 января. Из-за эпидемиологической ситуации и закрытия границы между Канадой и США были изменены составы дивизионов. Это позволит минимизировать количество поездок команд. Семь клубов из Канады сыграют в специально созданном для этого Северном дивизионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт не смог поужинать с нападающим команды Александром Овечкиным. Игрок попросил тренера о встрече, однако от неё пришлось отказаться, так как сейчас Лавиолетт находится на карантине из-за пандемии COVID-19.